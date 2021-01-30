شركة الكهرباء تعلن عن ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم.. (السبت 30 يناير 2021)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عدد ساعات طرح المتوقعة ليوم السبت (30 يناير 2021)، إذ يبلغ ساعتين ونصف الساعة.

وأشارت الشركة في بيان نشرة الاحمال اليومية الصادرة عن الإدارة العامة للتحكم إلى ضرورة مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، التي قد تزيد من عدد ساعات طرح الاحمال، منبهة بضرورة العودة إلى أرقام الشركة والاتصال بها في حال زيادة ساعات انقطاع التيار.

يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات من قبل الشركة والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من أجل الحد من أزمة الإظلام الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي، إذ جرت محاولات لتعميق التعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية، وإعادة الشركات الكورية الجنوبية لاستئناف العمل في مشاريعها في ليبيا.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية للطاقة الأسبوع الماضي بتنفيذ أكبر عدد من العمرات والصيانات للوحدات العاملة بالشبكة الكهربائية، والإسراع بتنفيذ المشروعات غير المستكملة والمتوقفة، بينها محطة أوباري الغازية، والوحدات الخمس بمحطتي الزهراء وجنوب طرابلس.

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