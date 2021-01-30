صنع الله يبحث مع شركة توتال الفرنسية تطوير الحقول الجديدة بشركتي الواحة والمبروك

ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله الخميس باسكال برينت المدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية للاستكشاف والإنتاج في ليبيا والوفد المرافق له، بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والانتاج أبو القاسم شنقير.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط عدة جوانب مهمة، أبرزها نقص الميزانيات وتأثيرها على برامج تطوير الحقول، والحاجة الماسة لهذه الميزانيات لجلب قطع الغيار الضرورية، وإجراء الصيانة اللازمة لخطوط نقل النفط الخام والمعدات السطحية التي عانت كثيرًا في السنوات الأخيرة، جرّاء الاغلاقات المتكررة التي حصلت.

وبحث المجتمعون خطط المؤسسة وتوتال لتطوير الحقول الجديدة بشركتي الواحة والمبروك، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات للدخل ودعم الاقتصاد الوطني، كما تم التطرق إلى جلب الطاقات المتجدّدة واستخدامها بمعظم الحقول والمواقع النفطية، والاستفادة من خبرة شركة توتال الفرنسية، ولما تمتلكه من أحدث التقنيات بهذا المجال واستعمالها لتطوير الصناعة النفطية الليبية.