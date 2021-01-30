ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي أن الصراع بين وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج متوقع، وذلك بعد إطلاق الأول عملية “صيد الأفاعي” التي يسعى من خلالها للقضاء على ميليشيات السراج المهيمنة على طرابلس.

الزبيدي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الجمعة أوضح أن ميليشيات مصراتة تخطط للقضاء على ميليشيات طرابلس والزاوية، والتي تلتف حول المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، موضحًا أن تشكيلات مصراتة سيطرت قبل ذلك على العاصمة طرابلس وتم إخراجهم بعد مجزرة “غرغور”، ويعملون لإعادة بسط السيطرة على طرابلس.

وأشار إلى أن ميليشيات مصراتة لا تريد أي منافس لها في طرابلس بشكل خاص ومدن الغرب الليبي بشكل عام، موضحًا أن وزير داخلية الوفاق يسعى للقضاء على الميليشيات الرئيسة المسيطرة على طرابلس وتشكيلات الزاوية.

الزبيدي بيّن أن تحركات باشاآغا أغضبت الأتراك الذين عملوا على دعم وزير الدفاع صلاح النمروش المنتمي لميليشيات الزاوية.