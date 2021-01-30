الرعيض ينفي وجود اتفاق على شخصيات بعينها لتولي المناصب السيادية

قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض، اليوم السبت، إن اللجنة المشكلة لاعتماد ترشيحات المناصب السيادية اتفقت على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي تلك المناصب.

ونافى الرعيض في تصريحات صحفية وجود أي اتفاق على شخصيات بعينها لتولي هذه المناصب.

وكان قد تم تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من الملتقى السياسي وبدعم من الأممم المتحدة لاعتماد الترشيحات من خلال مراجعة كل طلبات الترشح بما يطابق شروط الترشح وإعداد قائمة نهائية لمرشحي المجلس الرئاسي لكل منطقة ومرشحي رئاسة الحكومة.

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