أسامة الهواري يؤكد الافراج عن 38 مصريًا كانوا مخطوفين في ليبيا

قال عضو مجلس الشيوخ المصري أسامة الهواري الجمعة، إن 38 مصريًا كانوا مخطوفين في ليبيا تم تحريرهم، وإنهم في الطريق إلى مصر.

وكتب النائب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”هناك بشرى سعيدة أزفها خلال تواجدي في القرية واجتماعي مع الأهالي، وذلك بتحرير المختطفين على يد العصابات“.

وأضاف: ”شكرًا للقيادة السياسية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، مصر القوية، جاءني الخبر وأنا في قرية العمرة وسط أهالي المحتجزين في ليبيا، بعد تحريرهم وفي طريق العودة، تحيا مصر وجيش مصر وصقور مصر، لتعم الزغاريد من أهاليهم“.