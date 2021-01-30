روسيا: على كافة الأطراف الليبية ضبط النفس والتمسك بتعهداتها لحل الأزمة الراهنة

ليبيا – قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنه ظهرت لدى الليبيين فرصة حقيقية للسلام، وذلك لأول مرة منذ العدوان الغربي المدمر على بلادهم، الذي تحل ذكراه السنوية العاشرة هذا العام.

نيبينزيا وفي كلمة له أمس الخميس بمجلس الأمن وفقًا لما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية أوضح أن روسيا تدعو دائمًا لتسوية الأزمة الليبية بطرق سياسية ودبلوماسية.

وأضاف: “نحن على قناعة بأنه ينبغي على جميع اللاعبين الدوليين الذين لهم تأثير على مختلف القوى الليبية، أن يحثوها على التعامل البناء بهدف إيجاد حلول وسط للمشاكل القائمة”، داعيًا كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتمسك بتعهداتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية