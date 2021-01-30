كوبيتش لسياله: نتطلع للتعاون لدعم جهود حل الأزمة الليبية

أعرب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش خلال برقية بعث بها لوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سياله عن تطلعه للتعاون فى دعم الجهود المبذولة لتسهيل الحلول الشاملة بقيادة ليبيا من خلال حوارات تدعمها الأمم المتحدة، والتى من شأنها أن تصل بليبيا إلى مسار السلام والإستقرار والوحدة الوطنية

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن برقية كوبيتش جاءت ردا على برقية وجهها سياله للمبعوث الأممي الجديد لليبيا هنأه بتوليه هذا المنصب.

وكانت رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بتعيين كوبيتش مؤكدة استعدادها للتعاون معه لإنجاح مهامه بالعثة الأممية من أجل إرساء دعائم الأمن والإستقرار وإنجاح مسيرة الحوار السياسى الليبى مؤكدة في بيان لها أنها استبشرت خيرا بالمبعوث الجديد لما يتمتع به من سمعة دولية طيبة فهو سياسى مخضرم عمل كوزير لخارجية بلاده سلوفاكيا وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ورئيسا للجنة وزراء المجلس الأوروبى كما شغل منصب رئيسا لبعثة الأمم المتحدة فى كل من طاجيكستان وأفغانستان والعراق ولبنان .