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سعيد يؤكد على حرص بلاده للمساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة الليبية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  أعرب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الخميس في مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس التونسي قيس سعيد عن تضامنه مع تونس وشعبها، على خلفية الحادثة المتعلقة بمحاولة تسميمه.
سعيد توجه بالشكر للسراج على هذه المبادرة وفقًا لما ذكره موقع الرسمي للرئاسة التونسية، مؤكدًا حرص بلاده على المساهمة في التوصل إلى حل سريع للأزمة في ليبيا.
وذكر الرئيس التونسي بما يجمع تونس وليبيا من روابط مشتركة، مؤكدًا على أهمية بلوغ درجة التكامل المنشود بين البلدين على جميع الأصعدة وعلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها؛ خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين، وتلبيةً لتطلعاتهما نحو مستقبل مشترك أفضل.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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