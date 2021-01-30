ليبيا

بوابة افريقيا-متابعات |

30 January, 2021

قال العاهل الإسباني الملك فليبي السادس ،خلال حفل الاستقبال السنوي للسفراء المعتمدين لدى إسبانيا: ” إن المغرب وإسبانيا بلدان يتقاسمان مصالح وتحديات مشتركة”، يأمل فليبي” أن تسمح لنا الوضعية الصحية قريبا باستئناف جدول أعمال الاجتماعات مع المغرب “.

واكد العاهل الإسباني في ذات الكلمة التي نشرها موقع القصر الملكي أن “علاقات إسبانيا مع بلدان منطقة المغرب العربي تتسم بالتقارب والصداقة” ومشيرا إلى أن تطور الحوار في ليبيا الذي يجري بصفة خاصة في المغرب ” يعطينا الأمل في رؤية مغرب عربي آمن ومستقر ” .

وذكر أن إفريقيا حاضرة أكثر فأكثر في السياسة الخارجية لإسبانيا ” بثقل متزايد يعكس الفرص الكبيرة التي تنفتح على هذه القارة ”