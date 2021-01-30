«الأرصاد»: ارتفاع نسبي للحرارة على غالب المناطق.. ورياح نشطة شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تهب رياح نشطة على الشمال الليبي خاصة على المناطق الساحلية اليوم السبت، فيما تميل درجات حرارة إلى الارتفاع النسبي على غالب المناطق.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

الطقس مشمس مع ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة تنشط غدا الأحد على غالب المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و27 درجة.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات – مراده:

الطقس مشمس إلى قليل السحب.

الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، وتصل سرعتها إلى 50 كيلو متر في الساعة.

والحرارة القصوى تترواح بين 20 و25 درجة، ولا تتجاوز 18 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمداة:

الطقس مشمس مع ظهور بعض السحب العالية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس مشمس

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتفاوت ما بين 21 و24 درجة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا