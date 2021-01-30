المرصد السوري: الحكومة السورية المؤقتة تشكر قائد فيلق المجد بعد عودته من قيادة المرتزقة في ليبيا

ليبيا – شكر رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وفدًا من فيلق المجد بقيادة الرائد ياسر عبد الرحيم، وذلك لزيارته مقر “الحكومة المؤقتة”، بعد عودته من قيادة المرتزقة في ليبيا.

رئيس الحكومة تمنى غقاً للمكتب الاعلامي التابع للمرصد السوري لما وصفهم”أبطال الجيش الوطني” الذين بذلوا بالعطاء من أجل حرية وكرامة الشعب الصامد بالنصر المؤزر بحسب قوله”

والجدير بالذكر، أن القيادي ياسر عبد الرحيم كان يقود المرتزقة في ليبيا مع فصائل”الجيش الوطني بحسب قوله.

كما ارتكبت عناصره أبشع الانتهاكات في مناطق العمليات العسكرية “غصن الزيتون” و”درع الفرات” و”نبع السلام”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية