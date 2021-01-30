«الرعيض»: ننتظر إعلان «ستيفاني» أسماء المرشحين للحكومة في أي وقت

قال عضو مجلس النواب المنشق محمد الرعيض، إن البعثة الأممية تعمل الآن على مراجعة ملفات المرشحين للسلطة التنفيذية وستعلن أسماءهم في أي وقت، وفق قوله.

وأضاف الرعيض في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – أن “أعضاء ملتقى الحوار سينطلقون الأحد القادم إلى جنيف في رحلات متفرقة من تونس وطرابلس وبنغازي، مشيرا إلى أن اجتماعات الملتقى المرتقب في جنيف من المقرر أن تبدأ الإثنين الموافق للأول من شهر فبراير القادم” وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا سيبدأ أعماله اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 1 فبراير وحتى الخامس من الشهر ذاته.

وأضافت البعثة أنه سيتم خلال الجلسات الاختيار بين المرشحين للمناصب الثلاثة في المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء وفقا لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي.