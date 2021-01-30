«أبو ديب»: المشاركون في الحوار هدفهم نهب ثروات ليبيا

قال الناشط السياسي ناصر أبو ديب، إن مبدأ المحاصصة الذي يراد فرضه في تقسيم المناصب السيادية بليبيا هو مبدأ قديم منذ الستينيات رغم أننا دخلنا في عام 2021.

وتساءل «أبو ديب»، في مداخلة هاتفية على قناة «التناضح» التابعة للمفتي المعزول: «على أي أساس تعطي المنصب ريئس المصرف المركزي إلى برقة مثلا والمناصب الأخرى إلى طرابلس وغيرها للجنوب.

وأضاف أن المناصب السيادية حوالي 6 أو 7 يمكن حصرها في اختيارات من يقودها من مكان واحد وقبيلة واحدة أو مدينة أو حوش واحد، لكن اتباع نظام المحصاصة بين برقة وطرابلس والجنوب لا يلائم المرحلة الحالية.

وتابع «كفانا عبث فإن كل من شارك في اجتماع أبو زنيقة داخل حقيبته اسم معين يريد فرضه لتولي المناصب السيادية، لكن أي ليبي آخر إذا تقدم بأوراقه فلن يقبل حتى وإن كان من الكفاءات».

ونوه أنه لو كانت ليبيا مقسمة إلى إقاليم أخرى غير الثلاثة لتشمل جميع الجهات والأقاليم كان يمكن معها اتباع نظام المحاصصة لكن حصرها في 3 فقط لن يرضى بها الليبيون.

واعتبر أن كل ما يحدث حاليا من آليات لاختيار المناصب السيادية هو قبلية مقيتة وصراع على السلطة وخصوصا مصرف ليبيا المركزي.

واختتم بالقول: «إن كل من ذهب إلى أي اجتماعات بالخارج أو الداخل لا تهمه ليبيا بقدر اهتمامه بتحقيق مصالحه ومصالح آخرين، ونهب ثروات الدولة».