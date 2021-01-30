معيتيق ولافروف يؤكدان دعمهما للجنة العسكرية

أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق ووزير خارجية روسيا سيرغي لافرورف عن دعمهما للجنة العسكرية 5+5 لجهودهم مشددين على الاستمرار في عقد اجتماعاتهم لتسوية الأزمة الليبية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الفاق أن معيتيق ولافروف استعرضا خلال لقائهما في موسكو التطورات الاخيرة على الساحة الليبية ومستجدات الحوار التي ترعاه الامم المتحدة من خلال لجنة الحوار المنعقد في تونس ونتائج عمل لجنة 5+5 كما جرى مناقشة برامج الحكومة لتحريك المشروعات المتوقفة والتطلع أن تلعب الشركات روسية دور كبير في هذه المشرعات.

وعبر لافروف عن أمله في التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية بإعتبار أن الوقت الحالي متاح أكثر ما يكون للتوصل إلى حلول وحكومة موحدة وطنية تحظى بدعم إقليمي ودولي وأن المجتمع الدولي لن يكون إلا داعم للحلول التي يرتضيها الليبيون

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وأفريقيا ميخائل بوغدانوف