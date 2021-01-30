كوبيش يعرب عن أمله في التعاون لدعم جهود حل الأزمة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم السبت، أن المبعوث الأممي الجديد لدى ليبيا يان كوبيش، عبر عن تطلعه للتعاون فى دعم الجهود المبذولة لتسهيل الحلول الشاملة بقيادة ليبيا من خلال حوارات تدعمها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وأوضحت الوزارة أن كوبيش أكد في برقية إلى الخارجية أن دعم الحلول الشاملة من شأنه أن يصل بليبيا إلى مسار السلام والاستقرار والوحدة الوطنية.

وقالت الوزارة إن برقية كوبيش تأتي ردا على برقية لوزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد سيالة هنأ فيها المبعوث الجديد بتوليه منصبه كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

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