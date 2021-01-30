الشيباني: ستتم معاقبة المتورطين بجرائم القتل والتعذيب في ليبيا

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن جرائم القتل والتعذيب التي ارتكبت في ليبيا مسجلة بأسماء مرتكبيها وسيتم تفعيل قانون العدالة الانتقالية ومعاقبة من يثبت ارتكابه لجرائم.

وقال الشيباني في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “كان يظهر في السبعينات والثمانينات من حين إلى آخر بعض الذين ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات حقوق الانسان خلال الحرب العالمية الثانية والحروب التي تلتها ويتم القبض عليهم ومحاكمتهم وهم طاعنين في السن وإصدار الأحكام في شأنهم ” وأضاف “فليطمئن اصحاب المظالم، جرائم القتل والتعذيب وجميع الانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا مسجلة بأسماء مرتكبيها جهات وأفراد وسيتم تفعيل قانون العدالة الانتقالية ومعاقبة من ثبت قضائيا ارتكابه لجرائم، ومن يفلت من عقاب الدنيا لن يفلت من عقاب الآخرة وذلك أدهى وأمر” .