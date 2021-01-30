معيتيق: روسيا أكدت دعمها لجهود اللجنة العسكرية 5+5

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعه، في موسكو، مستجدات الحوار الليبي ونتائج اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 .

وقال أحمد معيتيق في تدوينة على حسابه على فيسبوك، إن الجانب الروسي أبدى دعمه للجنة العسكرية 5+5 وجهودها وحثها على استمرار عقد اجتماعاتها في المسار العسكري لتسوية الأزمة الليبية.

وأضاف أن وزير الخارجية الروسي أعرب عن الأمل في التوصل إلى حل شامل وحكومة موحدة وطنية تحظى بدعم اقليمي ودولي، مؤكدا أن المجتمع الدولي لن يدعم إلا الحلول التي يرتضيها الليبيين.