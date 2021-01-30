اللواء شقلوف يصدر تعليمات مشددة للعسكريين في سرت

أصدر آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء مفتاح علي شقلوف تعليمات مشددة لـ آمري الوحدات والقواطع العسكرية في مدينة سرت تمنع تحرك الآليات المسلحة وغير المسلحة داخل المدينة اعتبار من مطلع فبراير القادم وحتى إشعار آخر.

كما نصت التعليمات في الكتاب المعمم على آمري القواطع والوحدات العسكرية بسرت بمنع الرماية من جميع أنواع الأسلحة، ومعاقبة كل من يخالف التعليمات الواردة في الكتاب.

ومن المقرر أن تستضيف سرت جولة جديدة من اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 في الخامس من شهر فبراير القادم، برعاية البعثة الأممية في ليبيا، لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وسحب القوات الاجنبية من البلاد.