اوحيدة: خروج القوات الأجنبية من ليبيا مطلب لا يمكن التنازل عنه

أكد عضو مجلس النواب مصباح اوحيدة أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا وإيقاف جلب الأسلحة لدعم أطراف الصراع في البلاد مطلب لا يمكن التنازل عنه.

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وقال اوحيدة في تدوينة له بموقع “تويتر” إن “خروج كل القوات الاجنبية من ليبيا وإيقاف جلب الأسلحة لدعم أطراف الصراع مطلب لا يمكن التنازل عنه وهو يمس كل الليبين بمختلف توجهاتهم السياسية” معتبرا أنها “معركة قائمة لا مجال لأحد أن يغتنمها كمصالح شخصية”.

ودعا اوحيدة مختلف الدول لدعم السلام والتنمية بدل من جلب المرتزقة والحرب.