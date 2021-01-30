رغم كورونا.. «تعليم الوفاق»: تأجيل الدراسة ليس من صالح الطلاب

قال مستشار وزير التعليم بـ”حكومة الوفاق” عبد الفتاح الفاضلي، إن: “عودة الطلبة للدراسة متوقفة على قرار من اللجنة الاستشارية والمجلس الرئاسي، ونأمل استئنافها في أقرب وقت، وتأجيل الدراسة ليس من صالح الطلبة، والوزارة وضعت خطة بديلة للعودة تضمن سلامة الطلبة وأعضاء التدريس” وفق قوله.

أضاف “الفاضلي” في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24”: “شددنا على ضرورة التباعد ومنع الاختلاط، وفترة بقاء الطالب في المدرسة لا تتعدى الساعتين، واستبعدنا كل حصص النشاط وكذلك فترة الاستراحة وجهزنا كل الإجراءات الاحترازية، والطالب لن يكون في حاجة إلى دورات مياه أو غيرها، ونسبة احتياج الطلبة لذلك لن تتعدي 1%، وبالرغم من ذلك نعمل على تجهيز كل المرافق بالمؤسسات التعليمية، ونواصل اجتماعاتنا مع اللجنة الاستشارية، ونتمنى أن تتخذ قرارا بعودة الدراسة لصالح الطلبة، ونحترم كل القرارات الصادرة عنها” على حد تعبيره.