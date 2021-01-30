تشغيل محطة كهرباء القرقني بعين زارة بعد انتهاء الصيانة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إعادة عمرة وتشغيل محطة القرقني جهد 11/30 ك.ف و مقر دائرة توزيع عين زارة، وذلك بعد الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الحرب في طرابلس العام الماضي.

وأقيمت احتفالية بالمناسبة حضرها رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام للشركة، بالإضافة إلى عميد بلدية عين زارة، حيث تم تكريم ومهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء وأسر شهداء الواجب من موظفي الشركة.

وعلى هامش هذا الاحتفالية، تم زيارة موقع محطة تحويل القرقني للاطلاع على الوضع التشغيلي للمحطة التي تغذي أحياء كثيرة من منطقة عين زارة.