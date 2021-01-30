إصلاح أعطال تسببت في توقف وحدات معالجة الغاز بمجمع مليتة الصناعي

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم السبت، حدوث توقف مفاجئ لإحدى الغلايات المنتجة للبخار بمجمع مليته الصناعى ما تسبب فى توقف باقى الغلايات؛ قبل أن يتم إصلاح الأعطال.

وأكدت الشركة أن هذا الحادث الذي وقع الخميس الماضي تسبب في إيقاف وحدات معالجة الغاز والكبريت كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن مشغلى العمليات وفنيي الصيانة بذلوا قصارى جهدهم من أجل إرجاع أولى الغلايات المنتجة للبخار بعد ساعات طويلة من العمل.

وأضافت: «فى ذات الوقت كان العمل جاري لإسترجاع معدلات الإنتاج بشكل تدريجى إلى وضعها الطبيعى وارجاع وحدات معالجة الغاز و الكبريت إلى الوضع التشغيلى الطبيعى، وكذلك وحدة توليد الطاقة البخارية».

وجرت عملية الإرجاع بعد «مجهودات مضنية ووقت قياسي من مشغلى وفني إدارة مجمع مليته، وكذلك مشغّلي وإدارة منصّة صبراتة الذين ساهماو في إعادة التشغيل واستقرار العملية التشغيلية بشكل عام»، وفق البيان.

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