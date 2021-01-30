قائد «إيريني»: أحلنا 18 تقريرا للأمم المتحدة حول انتهاكات حظر السلاح بليبيا

أكد قائد عملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، فابيو أجوستيني، أن هناك عشرات الانتهاكات حول حظر السلاح على ليبيا، والتي تم رصدها في 18 تقريرا.

وقال «أجوستيني» حسب ما نقلته وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية إن إدارة العملية أحالت 18 تقريرًا إلى الأمم المتحدة حتى الآن بشأن الانتهاكات التي تمت حول حظر السلاح على ليبيا.

وأضاف أجوستيني، ردًا على أسئلة البرلمانيين في جلسة استماع للجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي: «علمنا بحدوث انتهاكات مختلفة لحظر الأسلحة في ليبيا، وكذلك على الحركة الجوية»، موضحا أنه بمجرد إرسال التقارير، فإن الأمر متروك الآن لمجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له من أجل اتخاذ قرارات بشأن هذه الانتهاكات المحتملة.

وشدد أجوستيني على أن امتلاك «المزيد من الوسائل المتاحة «سيسهل عمل العملية بطريقة ملحوظة، مشيراً إلى أن العملية تحتاج إلى قدرات أكبر للمراقبة الجوية والبرية، وفق «نوفا».