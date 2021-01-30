جاب الله الشيباني: سيعاقب كل مرتكبي الانتهاكات والجرائم في ليبيا ولو طعنوا في السن

وجه عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني رسالة طمأنة إلى من وصفهم بأصحاب المظالم في ليبيا، قائلا: «إن جرائم القتل والتعذيب وجميع الانتهاكات التي ارتكبت مسجلة بأسماء مرتكبيها جهات وأفرادا وستتم معاقبتهم».

وقال «الشيباني» في تدوينة له بموقع «فيسبوك»: «كان يظهر في السبعينات والثمانينات من حين إلى آخر بعض الذين ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب العالمية الثانية والحروب التي تلتها ويتم القبض عليهم ومحاكمتهم وهم طاعنون في السن وإصدار الأحكام في شأنهم».

وأضاف «فليطمئن أصحاب المظالم، جرائم القتل والتعذيب وجميع الانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا مسجلة بأسماء مرتكبيها جهات وأفراد وسيتم تفعيل قانون العدالة الانتقالية ومعاقبة من ثبت قضائيا ارتكابه لجرائم، ومن يفلت من عقاب الدنيا لن يفلت من عقاب الآخرة وذلك أدهى وأمر” .