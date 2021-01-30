الشيباني: سيتم تفعيل قانون العدالة الانتقالية وسيعاقب من ثبت ارتكابهم جرائم

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أنه سيتم تفعيل قانون العدالة الانتقالية وسيتم معاقبة من ثبت ارتكابهم جرائم.

وقال الشيباني في تدوينة له على “فيسبوك” إنه كان يظهر في السبعينات والثمانينات من حين إلى أخر بعض الذين ارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب العالمية الثانية والحروب التي تلتها ويتم القبض عليهم ومحاكمتهم وهم طاعنين في السن وإصدار الأحكام في شأنهم”.

وقال الشيباني، إن جرائم القتل والتعذيب وجميع الانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا مسجلة بأسماء مرتكبيها جهات وأفراد وسيتم تفعيل قانون العدالة الانتقالية ومعاقبة من ثبت قضائيا ارتكابه لجرائم.

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