«البرلمان الأفريقي» يطالب بانسحاب المرتزقة من ليبيا

طالب مصطفى الجندى المستشار السياسى للبرلمان الأفريقى من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة الإسراع في تنفيذ مبادرة ودعوة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى مغادرة كل المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، مؤكدًا أن دعم ومساندة العالم كله لهذه الدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة هو السبيل الوحيد والحقيقى لعودة الاستقرار والأمن داخل ليبيا.

وأشاد “الجندى” في بيان له أصدره اليوم بتأكيد المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز بأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا وذلك خلال كلمة لها باجتماع مجلس الأمن، وأن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا وأن هناك تقدما مستمرا في المجال الاقتصادى يتم إحرازه في ليبيا.

وتأكيدها أيضًا أن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا غير مسبوقة وطال انتظارها وأن بعثة البنك الدولي دعمت اجتماعات بين مختلف الوزارات في ليبيا لتوحيد الحسابات المصرفية، تجدر الإشارة إلى أن مصطفى الجندى المستشار السياسى للبرلمان كان قد أشاد بجهود مصر وما قدمته في دعمها للمسار الدستورى الليبى حتى توج باتفاق ليبي – ليبي تم بمدينة الغردقة المصرية لخدمة المصالح العليا للدولة الليبية الشقيقة، مؤكدا ضرورة أن تكون كافة الحلول تنبع من أبناء الوطن بعيدة عن التدخلات الخارجية ويكون الحل ليبي ليبي.

وأعلن الجندي، ترحيبه باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية في الغردقة بالتوجه للاستفتاء على مشروع الدستور لكى يقرر ويعبر الشعب الليبى عن إرادته من خلال الاستفتاء عليه معربًا عن ثقته التامة في أن مشروع الدستور الليبى الذى سيتم الاتفاق عليه وطرحه أمام الشعب الليبى سوف يحسم الجدل القانوني حول المسار الدستوري وعمل الهيئة التأسيسية لمسودة مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات المطلوبة والمقررة بنهاية هذا العام لتعزيز السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعي وإنهاء كافة أوجه الخلافات بين أبناء الوطن الواحد ويكون الدستور هو الفيصل بينهم بعيدًا عن أي تدخلات خارجية وانقسامات داخلية.

وناشد المستشار السياسى للبرلمان الأفريقى مصطفى الجندى جميع القوى السياسية داخل ليبيا والشعب الليبى الشقيق بالالتفاف حول مشروع الدستور لإنهاء جميع التدخلات الخارجية داخل الشأن الليبى الداخلى، معربًا عن ثقته التامة في تغليب الشعب الليبى للمصالح العليا لليبيا لعودة الأمن والاستقرار داخل ليبيا وإنهاء كافة الصراعات والانقسامات وتوحد الليبيين لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية ومحاولات القوى الخارجية في السطو على مقدرات وثروات الشعب الليبى.