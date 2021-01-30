شركة مليتة: معالجة عطل بإحدى غلايات البخار بمجمع مليته الصناعي

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز حدوث توقف مفاجئ لإحدى الغلايات المنتجة للبخار بمجمع مليته الصناعى ما تسبب فى توقف باقى الغلايات إلا أنها عادت للعمل بعد إصلاح الأعطال.

وبين المكتب الإعلامي لشركة ملته للنفط والغاز أن إحدى الغلايات المنتجة للبخار بمجمع مليته الصناعى توقفت بشكل مفاجئ ما تسبب فى توقف باقى الغلايات وكإجراء احترازي للمحافظة على البخار المضغوط فى العملية الصناعية تم إيقاف وحدات معالجة الغاز والكبريت.

وأضافت الشركة أن مشغلي العمليات وفنيي الصيانة أرجعوا أولى الغلايات المنتجة للبخار للعمل كما كاد الإنتاج بشكل تدريجى وإلى وضعه الطبيعى وجرى إرجاع وحدات معالجة الغاز والكبريت إلى الوضع التشغيلى الطبيعى وكذلك وحدة توليد الطاقة البخارية .