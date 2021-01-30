الشركة العامة للكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم السبت على مدن المنطقة الغربية ستكون ساعتين ونصف.

شركة الكهرباء قالت في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع “فيسوك”، إن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة تصل إلى ( 2.5 ساعة) وهو نفس عدد ساعات طرح الاحمال ليوم أمس.

وشددت الشركة في بيان لها على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة، داعيةً إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام: 0215825209 / 0214808922 / 0214800990.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية