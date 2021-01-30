“لا ريبوبليكا”: “بايدن” على وشك تغيير موقف إدارته من الملف الليبي

ناقش وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو جويريني، مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد، لويد اوستن، في مكالمة هاتفية، القضايا الرئيسة للأمن الدولي في أفغانستان والعراق وليبيا والتوترات في البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب صحيفة “لا ريبوبليكا”، تطرقت المحادثة لاستعداد البيت الأبيض لإجراء مراجعات للقرارات التي اتخذتها إدارة “ترامب” في السياسة الخارجية، فيما يتعلق بالفصل الأكثر حساسية بمصير طرابلس، بعد أن أدّت الخطوات التركية إلى زعزعة التوازن وزيادة التوتر.

وبخصوص الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي؛ أشارت الصحيفة إلى أن أدقّ تفصيل جاء بين المسؤولين الإيطالي والأمريكي أن إدارة “أوباما” كانت تعتبر حكومة روما المحاور الرئيس لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ثم تلاشى هذا الاهتمام ببطء في عهد “ترامب”، مشيرين إلى أن هناك بعض الدلائل على أن “بايدن” على وشك تغيير موقف إدارته فيما يتعلق بالملف الليبي لوقف التوسّع التركي في غرب البلاد والتواجد الروسي في الشرق بمساعدة السياسة الإيطالية؛ لتسهيل حوار بين الليبيين والدعم الكامل لعمل الأمم المتحدة.

وتناولت المكالمة المحاولات الإيطالية للتوسط لتخفيف التوترات بين “أثينا وأنقرة”، عبر خط ينتهجه الاتحاد الأوروبي، بعد أن زعزعت الاتفاقية البحرية المُوقّعة بين “أردوغان والسراج”، التوازن وزادت التوتر في المنطقة.

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