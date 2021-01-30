خروج الوحدة الخامسة بمحطة توليد شمال بنغازي عن العمل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية اليوم السبت خروج الوحدة الخامسة بمحطة توليد شمال بنغازي بحمل ( 130 م وات ) عن العمل ولمدة أسبوع بعد تجاوز عدد الساعات التشغيلية المسموح بها

وأكد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء خروج الوحدة الخامسة لمحطة توليد شمال بنغازي بحمل ( 130 م وات ) ولمدة اسبوع كامل بموجب تعليمات الشركة المصنعة (الالمانية سيمنس) بعد وصول الساعات التشغلية إلى 1000 ألف ساعة .

وبينت الشركة أن المهندسين والفنيين بمحطة الشمال سيقومون بإجراء الكشف على الريش المتضررة وغرفة الاحتراق .

يشار إلى أن الوحدة الخامسة تجاوزت عدد الساعات التشغلية المسوح بها ومن المقرر إجراء الصيانة الجسيمة لها في شهر مارس القادم .