الرعيض: البعثة تراجع ملفات المرشحين للسلطة التنفيذية وستعلن الأسماء بأي وقت

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن البعثة الأممية تعمل الآن على مراجعة ملفات المرشحين للسلطة التنفيذية وستعلن أسماءهم في أي وقت.

الرعيض أضاف في تصريح لقناة”ليبيا الأحرار” اللتي تبث من تركيا وتمولها قطر اليوم السبت أن أعضاء ملتقى الحوار سينطلقون الأحد القادم إلى جنيف في رحلات متفرقة من تونس وطرابلس وبنغازي.

وأشار إلى أن اجتماعات الملتقى المرتقب في جنيف من المقرر أن تبدأ الإثنين الموافق للأول من شهر فبراير القادم.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت إن ملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا سيبدأ أعماله اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 1 فبراير وحتى الخامس من الشهر ذاته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية