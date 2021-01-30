كوبيش لـ سيالة: نتطلع للتعاون في دعم الجهود المبذولة لتسهيل الحلول الشاملة بقيادة ليبيا

ليبيا – تلقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة برقية أمس الجمعة من يان كوبيش المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا ردا على برقية الأول مهنئا فيها بتوليه هذا المنصب كمبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة .

كوبيش تقدم وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة بالشكر والإمتنان لسيالة، معبرا عن تطلعه للتعاون فى دعم الجهود المبذولة لتسهيل الحلول الشاملة بقيادة ليبيا من خلال حوارات تدعمها الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذه الحوارات من شأنها أن تصل بليبيا إلى مسار السلام والإستقرار والوحدة الوطنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية