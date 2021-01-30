الوافي: الوفاق أساسه الاتفاق العسكري.. ويجب إبعاد السلطة القضائية عن المحاصصة

ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق الشريف الوافي إنه لتقديم ما يتطلع له المواطن الليبي يجب أولاً توحيد المؤسسات والوزارات لتكون ليبيا دولة موحدة بالتالي بالإضافة لتحقيق المصالحة الوطنية.

الوافي أشار خلال مداخلة عبر برنامج”غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه يولي اهتمام كبير لمسألة عودة المهجرين والنازحين، لافتاً إلى أن المسار العسكري والإقتصادي يسيران بشكل جيد لذلك يجب تأهيل الأرضية لإجراء الانتخابات ودعم المفوضية العليا للإنتخابات.

وناشد لجنة الـ 75 باختيار الأشخاص وفق ما يمليه عليهم ضميرهم وما يتمناه منهم الشعب الليبي فالوقت ضيق والمهام ثقيلة لكن النوايا الطيبة وعدم الرغبة في الاستيلاء على المال العام و وظائف الدولة سيتم التمكن من خوض هذا المعترك الصعب.

وأضاف:” هناك أسماء في عقلي أعتقد أنه من الممكن معهم تخطي المرحلة، استغلال السلطة ليس عندي، ستيفاني وليامز أخذت الأمور بدكتاتورية قليلاً وأعتقد أن الغرض ليس فقط وضع اسماء كما حصل في حكومة الوفاق السابقة”.

كما أعرب عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق خلال حديثه عن تمنياته بإبعاد السلطة القضائية عن المحاصصة واصفاً إياه أي “القضاء” بـ”السامي” بحسب قوله.

واختتم حديثه معلقاً على اجتماعات اللجنة العسكرية قائلاً: نرى أن هناك تقارب والليبيين جميعاً فرحين في التقارب بين الطرفين العسكريين وبالتأكيد يحتاج ذلك لدعم من الدول و الامم المتحدة وحتى الاتحاد الاوروبي أو من الاتحاد الافريقي والدول العربية، الوفاق أساسه الاتفاق العسكري بالتالي يجب دعم اتفاق اللجنة 5+5 فهي خطوات مباركة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية