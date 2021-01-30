مليتة لإنتاج النفط تعلن عن عودة الغلاية المنتجة للبخار للعمل بعد توقف مفاجئ يوم الخميس

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم السبت، عن إعادة تشغيل الغلايات المنتجة للبخار بمجمع مليته الصناعي التي توقفت بشكل مفاجئ يوم الخميس.

وأوضحت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا الحادث الذي وقع الخميس الماضي تسبب في إيقاف وحدات معالجة الغاز والكبريت كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن مشغلى العمليات وفنيي الصيانة بذلوا قصارى جهدهم من أجل إرجاع أولى الغلايات المنتجة للبخار بعد ساعات طويلة من العمل.

وأكدت الشركة أن العمل كان مستمرا لاسترجاع معدلات الإنتاج بشكل تدريجى إلى وضعها الطبيعى و إعادة التشغيل واستقرار العملية التشغيلية بشكل عام.

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