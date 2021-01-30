كهرباء المؤقتة تعلن خروج الوحدة الخامسة لمحطة توليد شمال بنغازي عن العمل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم السبت، خروج الوحدة الخامسة لمحطة توليد شمال بنغازي بحمل ( 130 م وات ) عن العمل ولمدة أسبوع كامل وذلك بحسب تعليمات الشركة المصنعة ( الألمانية سيمنس ) بعد وصول الساعات التشغيلية إلى 1000 ساعة .

وأشار المكتب الإعلامي للشركة في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إلى أن المهندسين والفنيين بمحطة الشمال قاموا بإجراء الكشف على الريش المتضررة وغرفة الاحتراق .

يُذكر أن الوحدة الخامسة تجاوزت عدد الساعات التشغيلية المسوح بها ومن المنتظر إجراء العمرة الجسيمة لها في شهر مارس القادم .

وتعاني شبكة الكهرباء التي كانت في طليعة ومصاف الشبكات العربية قبل عام 2011م، من مشاكل وأزمات عديدة، حيث تردت أوضاع المولدات في ظل التعديات المستمرة.

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