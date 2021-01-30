«أبو راص»: رشحنا سيدتين لانتخابات «الرئاسي» و«الحكومة»

أعربت النائبة المقاطعة، ربيعة أبو راص، عن سعادتها لإشراك سيدتين في انتخابات السلطة التنفيذية للمجلس الرئاسي والحكومة، وفق قولها.

أضافت “أبو راص” على حسابها بـ”فيسبوك” اليوم: “الحمدلله أستطعنا أن نشارك نحن نساء المنطقة الغربية ” اقليم طرابلس ” بسيدتين فاضلتين للمشاركة في انتخابات السلطة التنفيذية الرئاسي والحكومة” وفق تعبيرها.

وواصلت “أبو راص” عضو ملتقى الحوار السياسي قائلةً: “رشحنا إكرام باشا إمام وزيرة السياحة سابقًا لمنصب رئيس الحكومة، والسيدة: ماجدة الويفاتي رئيس اتحاد نساء طرابلس لمنصب المجلس الرئاسي” على حد قولها.