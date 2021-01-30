“مليتة” تُعيد غلاية مُنتجة للبخار بعد توقفٍ مفاجئ

أعلنت شركة “مليتة للنفط والغاز”، عن تمكّن مُشغّلي العمليات وفنّيي الصيانة، من إرجاع أولى الغلايات المُنتجة للبخار، بعد توقف مفاجئ لإحدى الغلايات المنتجة للغاز بالمجمع، تسبّب في إيقاف بقية الغلايات الأخرى.

الشركة؛ أفادت، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الفنيين قاموا بإيقاف وحدات مُعالجة الغاز والكبريت، كإجراء احترازي؛ للمحافظة على البخار المضغوط في العملية الصناعية.

وفي الوقت ذاته، قام الفنيون باسترجاع معدلات الإنتاج بشكل تدريجي وإرجاع وحدات مُعالجة الغاز والكبريت إلى الوضع التشغيلي الطبيعي، وكذلك وحدة توليد الطاقة البخارية.

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