وزير خارجية مصر الأسبق: الموقف الأمريكي الجديد من ليبيا يتقارب مع رؤية القاهرة

أشاد السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق بالتصريحات الأمريكية الرافضة لتواجد قوات تركية في ليبيا.

وقال «العرابي»، في تصريحات لموقع «العين الإخبارية»: «إن الإدارة الأمريكية الجديدة بدأت تتدخل في مشكلات الشرق الأوسط بمقترحات محددة، ومواقف أكثر جدية من إدارة ترامب التي أعطت ضوءا أصفر للتدخل التركي فى ليبيا».

وتابع: «الإدارة الأمريكية الجديدة تنظر بشكل سلبي لتصرفات أنقرة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط».

واعتبر «العرابي» أن التصرفات الأمريكية الأخيرة تعكس اهتماما كبيرا بقضايا المنطقة، بعكس ما يتردد عن أنها ستنسحب من المنطقة.

وأبرز الدبلوماسي المصري السابق أن الموقف الأمريكي في ليبيا، يعكس تقاربا مع المحددات الصريحة والجريئة التي وضعتها الدولة المصرية لحل الأزمة الليبية.