البرلمان الإفريقي يدعو المجتمع الدولي للإسراع في إخراج المرتزقة من ليبيا

دعا مصطفى الجندى المستشار السياسى للبرلمان الأفريقى، اليوم السبت، المجتمع الدولى و الأمم المتحدة ومجلس الأمن للإسراع في تنفيذ مبادرة ودعوة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لمغادرة كل المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية،

وأكد الجندي أن دعم ومساندة العالم كله لهذه الدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة هو السبيل الوحيد والحقيقى لعودة الاستقرار والأمن داخل ليبيا، مشيدا بتأكيدالمبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز بأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا ، وأن اللجنة العسكرية 5+5 تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا وأن هناك تقدما مستمرا في المجال الاقتصادى يتم إحرازه في ليبيا.

وناشد الجندى جميع القوى السياسية داخل ليبيا والشعب الليبى بالالتفاف حول مشروع الدستور لإنهاء جميع التدخلات الخارجية داخل الشأن الليبى الداخلى، معربًا عن ثقته التامة في تغليب الشعب الليبى للمصالح العليا لليبيا لعودة الأمن والاستقرار داخل ليبيا وإنهاء كافة الصراعات والانقسامات وتوحد الليبيين لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية ومحاولات القوى الخارجية في السطو على مقدرات وثروات الشعب الليبى.

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