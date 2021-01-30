خارجية الوفاق: بحث تبادل زيارات رجال الأعمال الليبيين والأوكرانيين

بحث القائم بأعمال السفارة الليبية لدى أوكرانيا عادل عمران بن عيسى خلال استقباله رئيس الرابطة الأوكرانية العربية لرجال الأعمال والمستثمرين محمد سليم العطى تبادل زيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا العديد من المواضيع الإقتصادية ذات الإهتمام المشترك، وتفعيل تبادل زيارات وفود رجال الأعمال بين البلدين .

وتلقى بن عيسى دعوة الرابطة للشركات الليبية للمشاركة فى المعرض والمنتدى الإقتصادى الدولى المزمع عقده الفترة مابين 10 – 12 يونيو القادم بالعاصمة الأوكرانية .