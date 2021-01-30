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“العباني”: استمرار غلق الطريق الساحلي خيانة للوطن

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكر عضو مجلس مجلس النواب، محمد العباني، استمرار غلق الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة.

وقال “العباني” على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “استمرار قفل الطريق الساحلي، خيانة للوطن، وزيادة في حجم معاناة المواطن”.

وكان قد كشف اللواء فرج الصوصاع المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة للجيش العربي الليبي، وعضو اللجنة العسكرية التابعة للجيش، عن اجتماع ستعقده اللجنة يوم 4 فبراير القادم لمناقشة التفاصيل العملية والخطوات الرئيسية لفتح الطريق الساحلية.

وأشار الصوصاع في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، إلى توصل اللجنة لاتفاق حول تمكين القوة الأمنية المشتركة المشكلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلي.

وأكد المدعي العسكري أن الجيش الوطني هو الوحيد الذي سيكون له الحق بالتواجد المسلح داخل ليبيا.

وعن التشكيلات المسلحة، قال الصوصاع إن اللجنة تعمل على معالجة عملية سحب السلاح وإدماج المسلحين وتسريح من لا يرغب منهم في العمل بالمؤسسة العسكرية.

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الطريق الساحلي سرت مصراتة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خيانه نعم يا سيادة النائب ولكن ليست أكبر من خيانة الوطن بأستضافة قاعده ايطاليا في مصراته تحت اسم واهي ومضحك مستشفي ميداني أين هو المستشفي الميداني فجرحي العصابات الارهابيه في كل من مصراته والمنطقه الغربيه يت ارسالهم الي تونس وتركيا ثم يتم اهمالهم ونعم خيانه ولكن ليست اكبر وافدح نت منح تركيا قواعد في الغرب الليبي فعندما تحاضر في الادب والأخلاق في جمع من الشباب المتشردين والصياع فلا احد سيستمع اليك وكلامك فيهم يكون غير زايد عليك او تحاضر في الوطنيه في جمع من الناس هم احفاد خوانه لأجداد خونه فما كان في الدم سيظل في الدم ولا تمحوه محاضره ولا تزيله فتح طريق بين مدن فأنعدام الوطنيه مستفحل في هؤلاء وأستفحل اي وباء يصعب علاجه

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