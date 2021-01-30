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وزارة العمل تبحث إعلان العام 2021 عاما للتشغيل

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق أنها بحثت اليوم السبت إعلان العام 2021 عاما للتشغيل.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن مديري إدارتي التفتيش العمالي والسلامة المهنية عبدالناصر الرويمي، والتشغيل والأستخدام محمد برواطة بحثا إصدار جملة من القرارات التي تخص تنظيم شؤون سوق العمل.                                                                                  وبحث الرويمي وبراطة خلال لقائهما بديوان وزارة العمل خطوات إعلان العام 2021 عاما للتشغيل خاصة دعم تطوير العمل المهني وتشغيل الشباب ضمن مبادرة قرار المجلس الرئاسي ” 567″ عبر تدريبهم وتمكينهم من المهن الفنية والمهنية ودمجهم بسوق العمل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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