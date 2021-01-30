الإمارات تبدي استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة وواشنطن لحل النزاع الليبي

أبدت الإمارات، أمس (الجمعة)، استعدادها للتعاون بشكل وثيق مع مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية الجديدة لإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا.

وقالت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة، في بيان، إنه «توجد حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في ليبيا».

وأضافت أن «الإمارات مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأميركية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي».

وتابعت: «الإمارات ترحب بدعوة المجلس إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا».

وأردفت لانا نسيبة، في بيانها، أن «الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيماناً راسخاً بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الليبي».

واعتبرت أن «الأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه».

وخلصت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة إلى أن ذلك «سيمكن ويشجع مساراً سياسياً وانتقالاً تقودهما ليبيا، ويلبيان تطلعات الشعب الليبي للاستقرار والسلام والازدهار».