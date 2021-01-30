وزارة العمل تطلق الخطة التدريبية لموظفيها

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين اليوم السبت إطلاق الخطة التدريبية لموظفي الوزارة والمكاتب التابعة للعام 2021 بدءًا من الأول من شهر فبراير.

وبين الأمين أنه تم التعاقد مع عدد (13) شركة ومركز لتنفيذ الخطة التدريبية في كامل ربوع ليبيا بعد تحديد عدد من المعايير منها جودة التدريب والإعتماد المؤسسي والبرامجي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العمل بحكومة الوفاق.

وأضاف الأمين أنه بسبب الحرب لم تنفذ الخطة التدريبية للعام المنصرم 2020 مشددا على سعي الوزارة لتنفيذ الخطة للعام الحالي 2021 بشكل مكثف للوصول إلى الهدف المتمثل في تأهيل ورفع كفاءة موظفي الوزارة ومكاتب العمل في مختلف الجوانب الإدارية والمالية.