الهيئات القضائية في طبرق ترفض المساس باستقلالية القضاء

دعا أعضاء الهيئات القضائية بمحكمة استئناف طبرق، إلى تحييد السلطة القضائية عن التجاذبات السياسية والمحاصصة السياسية، وذلك في بيان حذروا فيه لجنة الحوار السياسي الليبي وبعثة الأمم المتحدة من المساس باستقلالية القضاء الليبي.
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قناة ليبيا
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