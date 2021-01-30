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الكهرباء: طرح الأحمال سيكون بمعدل ساعتين ونصف

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن أن ساعات طرح الأحمال المتوقعة لهذا اليوم ستكون قرابة الساعتين والنصف.

وأهابت الشركة في منشور لها على فيسبوك بالمواطنين إلى مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، داعية إياهم إلى الإبلاغ في حال زيادة ساعات طرح الأحمال.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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