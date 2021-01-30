الوافي: يجب تأهيل الوضع لإجراء الانتخابات بسبب ضيق الوقت وثقل المهام

قال عضو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الشريف الوافي إنه يجب توحيد المؤسسات والوزارات لتكون ليبيا دولة موحدة لتحقيق المصالحة الوطنية و تقديم ما يتطلع له المواطن الليبي.

وأوضح الوافي في تصريحات صحفية أنه يولي اهتمام كبير لمسألة عودة المهجرين والنازحين، لافتاً إلى أن المسار العسكري والإقتصادي يسيران بشكل جيد لذلك يجب تأهيل الأرضية لإجراء الانتخابات ودعم المفوضية العليا للإنتخابات.

وطالب الوافي لجنة الـ 75 باختيار الأشخاص وفق ما يمليه عليهم ضميرهم وما يتمناه منهم الشعب، موضحا أن الوقت ضيق والمهام ثقيلة لكن النوايا الطيبة وعدم الرغبة في الاستيلاء على المال العام ستتم من خلال وظائف الدولة التي ستمكن من خوض هذا المعترك الصعب.

و أعرب الوافي عن تمنياته بإبعاد السلطة القضائية عن المحاصصة، مشيرا إلى أن هناك تقارب والليبيين جميعاً فرحين بالتقارب بين الطرفين العسكريين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24