انطلاق منافسات الأسبوع الأول لسباق الخيول وسط حضور شعبي 

انطلقت بمضمار مدرسة المرحوم يوسف أبو حلالة للفروسية، منافسات الأسبوع الأول لسباق الحلبة تحت إشراف الهيئة الليبية لسباق الخيول وبمشاركة 125 جوادا من الخيول العربية الأصيلة،والخيول الإنجليزية الهجينة والمستوردة، والخيول الليبية من الفئتين الأولى والثانية.

وأجريت في الأسبوع الأول من المنافسة 15 شوطا، مقسمة على الخيول وأنواعها، وفي نهاية المنافسة تم تكريم الفرسان المتحصلين على الترتيب الأول والثاني والثالث في كل شوط وسط حضور واسع لمحبي رياضة الفروسية.

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