افتتاح قسم عناية القلب المتخصصة بمركز القلب بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم السبت قسم عناية القلب المتخصصة بالمركز الوطني للقلب بنغازي بعد إنشائه وتجهيزه وفقا لأعلى المواصفات الدولية.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن تأسيس مشروع قسم عناية القلب كان توقف منذ إنشاء المركز في العام 2003 إلا أن وزارة الصحة بالحكومة الليبية، قامت بتمويل المشروع
ويعد قسم عناية جراحة القلب من أكبر الأقسام المتخصصة في المنطقة الشرقية، حيث يحتوي على عدد 15 سريرا مقسمة بين 9 أسرة عادية، و4 أسرة للأطفال، وعدد 2 أسرة لغرف العزل.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء عبدالسلام البدري، ووزير الصحة سعد عقوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي وزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إضافة إلى رئيس اللجنة التسيرية للمجلس البلدي لبلدية بنغازي صقر بوجواري ورئيس جهاز الامداد الطبي احمد بوارتيمة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على حرص المركز الوطني للقلب في التطوير الدائم لإمكانياته وتوطين العلاج داخل البلاد لمرضى القلب.
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