افتتاح قسم عناية القلب المتخصصة بمركز القلب بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم السبت قسم عناية القلب المتخصصة بالمركز الوطني للقلب بنغازي بعد إنشائه وتجهيزه وفقا لأعلى المواصفات الدولية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن تأسيس مشروع قسم عناية القلب كان توقف منذ إنشاء المركز في العام 2003 إلا أن وزارة الصحة بالحكومة الليبية، قامت بتمويل المشروع

ويعد قسم عناية جراحة القلب من أكبر الأقسام المتخصصة في المنطقة الشرقية، حيث يحتوي على عدد 15 سريرا مقسمة بين 9 أسرة عادية، و4 أسرة للأطفال، وعدد 2 أسرة لغرف العزل.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء عبدالسلام البدري، ووزير الصحة سعد عقوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي وزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اللواء خالد المحجوب، إضافة إلى رئيس اللجنة التسيرية للمجلس البلدي لبلدية بنغازي صقر بوجواري ورئيس جهاز الامداد الطبي احمد بوارتيمة.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على حرص المركز الوطني للقلب في التطوير الدائم لإمكانياته وتوطين العلاج داخل البلاد لمرضى القلب.