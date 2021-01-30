مباحثات أمريكية إيطالية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

ناقش وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو جويريني، مع وزير الدفاع الأمريكي الجديد، لويد اوستن، في مكالمة هاتفية، القضايا الرئيسة للأمن الدولي وعلى رأسها ليبيا والتوترات في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت صحيفة “لا ريبوبليكا”، أن الجانبين تطرقا لاستعداد البيت الأبيض لإجراء مراجعات للقرارات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد “ترامب” في السياسة الخارجية، فيما يتعلق بالفصل الأكثر حساسية بمصير طرابلس، بعد أن أدّت الخطوات التركية إلى زعزعة التوازن وزيادة التوتر.

وحول الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي؛ أشارت الصحيفة إلى أن الجانبين اتفقا على أن هناك بعض الدلائل على أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على وشك تغيير موقف إدارته فيما يتعلق بالملف الليبي لوقف التوسّع التركي في غرب البلاد بمساعدة السياسة الإيطالية؛ لتسهيل حوار بين الليبيين والدعم الكامل لعمل الأمم المتحدة.

وتناولت المكالمة المحاولات الإيطالية للتوسط لتخفيف التوترات بين “أثينا وأنقرة”، عبر خط ينتهجه الاتحاد الأوروبي، بعد أن زعزعت الاتفاقية البحرية المُوقّعة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائزالسراج”، التوازن وزادت التوتر في المنطقة.

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